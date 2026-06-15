Четыре суда эвакуировали в Петербурге из-за сообщений о минировании

В Санкт-Петербурге эвакуировали четыре суда после поступления сообщений о минировании. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе судов города.

По данным пресс-службы, людей вывели из Калининского, Пушкинского, Московского и Смольнинского судов. Здания проверяют силовики. По данным «Фонтанки», эвакуация из Смольнинского, Московского и Калининского судов прошла в районе 13:00 мск.

9 июня из-за сообщений о минировании эвакуировали шесть судов Петербурга — Колпинский, Кронштадтский, Московский, Петроградский, Пушкинский и Смольнинский. Все они получили анонимные письма о заложенных взрывных устройствах. 11 июня из-за сообщений о минировании временно закрывались не менее 12 поликлиник в семи районах города.