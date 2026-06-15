Новый перечень противопоказаний для службы по контракту вступил в силу

Приказ Минобороны, расширяющий список медицинских противопоказаний для службы по контракту, вступил в силу сегодня, 15 июня. Согласно документу, в войска не возьмут с шестью видами психических расстройств:

органическое кататоническое и бредовое (шизофреноподобное) расстройства,

шизофрения,

хронический бред,

фобии,

умственная отсталость.

Среди противопоказаний к контрактной службе в перечне также упоминаются расстройства поведения, вызванные приемом психоактивных веществ.

Проект приказа ведомство опубликовало в марте 2026 года. Предыдущая редакция перечня (он утвержден приказом №850 министра обороны РФ от 20 декабря 2025 года) содержала обобщенную формулировку «Психические расстройства и расстройства поведения». Необходимость внесения изменений в документ в ведомстве объясняли желанием не допустить на контрактную службу граждан с психическими расстройствами и предупреждением «суицидальных происшествий» в вооруженных силах.

В последний раз перечень противопоказаний менялся в декабре 2025 года. Его расширили с 26 до 35 позиций, в число новых противопоказаний вошли сахарный диабет (любого типа, а не только первого), последствия ряда переломов позвоночника, костей туловища, верхних и нижних конечностей. Также в приказе был расширен перечень заболеваний глаз, появились стойкое понижение слуха, заболевания челюсти и зубов, деформации и дефекты кисти и пальцев, наличие инородного тела в полости черепа.

Подробнее — в материале «Ъ» «Военные обороняются от расстройств».

Полина Мотызлевская