Лавров назвал главу МИД Германии «хорошим учеником Геббельса»

Глава российского МИД Сергей Лавров назвал министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля «хорошим учеником Геббельса» из-за обвинений в адрес Москвы. Также господин Лавров полагает, что Германия «соскучилась по нацистским повадкам».

«Когда господин Вадефуль вдруг опять заявляет, что Буча — это символ российского террора против Украины, он, значит, хороший ученик Геббельса», — сказал глава МИД России (цитата по ТАСС).

Сергей Лавров добавил, что высказывания представителей немецкого руководства на исторические темы и по поводу событий на Украине наводят его на мысль, «что с ними надо бороться пожестче».

В мае представитель ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что организация получила письмо от Сергея Лаврова, которое касается событий в Буче в 2022 году. В этом письме, как пояснял постпред России при ООН Василий Небензя, были сформулированы 12 вопросов, касающихся событий в украинском городе. Господин Небензя отмечал, что Москва четыре года просит «оказать содействие в получении списка жертв инсценировки в Буче».