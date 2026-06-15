В Самаре семьям погибших на пожаре в доме выплатят 100 тысяч рублей

Семьям погибших на пожаре в многоквартирном доме Самары предусмотрена выплата в размере 100 тыс. руб. Об этом сообщает администрация города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

По информации ведомства, всем пострадавшим из городского бюджета выделят материальную помощь, а собственникам, имущество которых пострадало, — от 30 до 100 тыс. руб. в зависимости от причиненного ущерба.

В понедельник, 15 июня, начал работать штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации, возникшей в доме №20 на ул. 22 Партсъезда. Для жителей, пострадавших в результате пожара, организованы консультации по вопросам предоставления мер социальной поддержки и дальнейших действий в отношении жилья. Также ведут прием психологи.

«К настоящему времени за консультациями уже обратились 18 человек, среди них две семьи, нуждающиеся в предоставлении жилого помещения, — им будут выделены благоустроенные квартиры из маневренного жилфонда Самары. Также детям пострадавших семей предлагаются путевки в летние оздоровительные лагеря на территории Самары — на данный момент этой мерой поддержки воспользовалась одна семья», — отмечают в администрации Самары.

В результате пожара в многоквартирном доме погибли две женщины 1975 и 1939 года рождения. Всего повреждено 32 квартиры, в которых проживает 48 человек, из них трое детей. Пожар был полностью ликвидирован в 23:26 14 июня.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в жилом доме в Советском районе из-за взрыва газа в магазине на первом этаже, где находится супермаркет «Магнит». В СУ СКР по Самарской области возбудили уголовное дело по данному факту. Председатель СКР Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании происшествия и установленных обстоятельствах.

Руфия Кутляева