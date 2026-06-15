Число жертв пожара в жилом доме в Самаре увеличилось до двух

При взрыве и пожаре в многоквартирном доме в Самаре погибли два человека, еще 12 пострадали. Об этом сообщили в региональном СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Инцидент произошел 14 июня 2026 года после взрыва бытового газа. В результате ЧП пятеро были госпитализированы, включая двоих несовершеннолетних. Еще семерым пострадавшим оказали помощь на месте происшествия.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 219 УК РФ за нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее смерть двух лиц.

Взрыв произошел на первом этаже дома по улице XXII Партсъезда, 20. Площадь пожара составила 300 кв. м. В доме были повреждены 24 квартиры. Для жителей развернули пункт временного размещения. Утром 15 июня сообщалось об одной погибшей.

Андрей Сазонов