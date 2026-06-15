Число погибших при землетрясении на Филиппинах выросло до 65

После землетрясения на юге Филиппин 36 человек числятся пропавшими без вести, их поиски продолжаются. Число погибших достигло 65, сообщает телеканал ABS-CBN News, ссылаясь на местные власти.

Землетрясение произошло у южного побережья острова Минданао утром 8 июня. Местные власти сообщали о повреждении 2,5 тыс. домов, из которых 460 были полностью разрушены. Наибольший ущерб был причинен провинциям Давао-Давао-Оксиденталь и Сарангани, а также городу Хенераль-Сантос. Более 735 тыс. жителей региона оказались затронуты последствиями стихии. В Японии также провели эвакуацию более 180 тыс. жителей прибрежных районов из-за угрозы цунами.