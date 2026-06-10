Число погибших в результате землетрясения на Филиппинах увеличилось до 41

Число погибших из-за землетрясения на Филиппинах увеличилось до 41, количество пострадавших превысило 470. Четыре человека числятся пропавшими без вести. Ранее было известно о 37 погибших и 456 пострадавших.

Как передает GMA News, на острове Минданао, вблизи которого находился эпицентр землетрясения, повреждены 1,9 тыс. зданий. Из них почти 1,5 тыс. разрушены до основания. В их числе жилые дома, школы и больницы. В крупнейшем на острове городе — Генерал-Сантос — введено чрезвычайное положение.

Президент Фердинанд Маркос-младший распорядился оценить состояние больниц и медучреждений, поскольку пациенты в пострадавших районах нуждаются в немедленной помощи, передает Philippine Star News. Медики вынуждены оказывать помощь вне разрушенных клиник, на открытом воздухе, сказал он.

Также глава государства потребовал от Минздрава и Департамента общественных работ и автомобильных дорог немедленно оценить ущерб, нанесенный больницам. Министерству энергетики поручено в приоритетном порядке обеспечить энергоснабжение медучреждений.

Землетрясение произошло 8 июня в 7:38 по местному времени (2:38 мск). Магнитуда по разным оценкам составила от 7,8 до 8,2. Из-за подошедшего цунами эвакуированы жители побережья Минданао. В Японии также провели эвакуацию более 180 тыс. жителей прибрежных районов.

Эрнест Филипповский