Захарова назвала фейком заявления об атаке России на Киево-Печерскую лавру

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отвергла причастность российской армии к удару по Киево-Печерской лавре. Все обвинения в адрес Москвы она назвала «состряпанной фальсификацией» Запада.

«Запад вместе с киевским режимом состряпали очередную фальсификацию — настоящий фейк: президент Франции Макрон и мининдел Барро выступили с резкими заявлениями в связи с пожаром в Киево-Печерской лавре. По их словам, она якобы подверглась ударам Вооруженных сил РФ. На лету "разобрались"»,— прокомментировала госпожа Захарова в Telegram.

Ночью на крыше Успенского собора Киево-Печерской лавры произошел пожар. Киевские власти назвали повреждения существенными. По версии Минобороны России, в Киево-Печерскую лавру попала ракета американского комплекса Patriot. В министерстве допустили, что Запад поставил Украине ракеты с истекшими сроками годности. Президент Франции Эмманюэль Макрон обвинил Россию в ударе по лавре.