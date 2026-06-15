Макрон обвинил Россию в ударе по Киево-Печерской лавре

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что «ничем нельзя оправдать атаку России на Киево-Печерскую лавру». По его словам, Франция продолжит работу над прекращением боевых действий на Украине. Минобороны России отвергает причастность к произошедшему.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Efrem Lukatsky, AP Фото: Efrem Lukatsky, AP

«Эта атака лишь укрепляет нашу решимость сделать все возможное вместе с нашими союзниками и партнерами, чтобы добиться прекращения огня, от которого Россия упорно отказывается, а затем и мирного соглашения», — сообщил французский президент в X. Он отметил, что страны G7 обсудят эти вопросы на встрече во французском Эвиан-ле-Бене 15–17 июня. Господин Макрон также подчеркнул, что Париж готов сотрудничать с Киевом в сфере охраны культурного наследия.

Киевские власти сообщали, что ночью на крыше Успенского собора Киево-Печерской лавры произошел пожар. Сообщалось, что повреждения были существенными. В Минобороны России заявили, что на территории лавры упала ракета американского комплекса Patriot. По версии российского министерства, одной из причин могли быть поставки странами Запада ракет с истекшими сроками годности.