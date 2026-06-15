Бывшей супруге экс-вице-губернатора региона Чемезовой запросили 8 лет условно

Во время судебных прений в Кировском районном суде Екатеринбурга по делу бывшей супруги экс-вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова Ирины Чемезовой гособвинитель запросил для нее наказание в виде восьми лет лишения свободы условно со штрафом в размере 1,9 млн руб., сообщил источник «Ъ-Урал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Ирина Чемезова обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц и по предварительному сговору). По версии следствия, она владеет ООО «Новый мир», которое в 2023-2024 годах получило два гранта департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области на общую сумму около 15 млн руб. на обустройство пляжа Tava на озере Таватуй в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Однако построенная инфраструктура не отвечала требованиям ГОСТ и СанПиН. Обвинение полагает, что Ирина Чемезова намеревалась использовать постройки в личных целях.

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Артем Путилов