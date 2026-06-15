Глава МИД Турции прилетит в Москву 17 июня

Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу встретится с главой МИД Турции Хаканом Фиданом 17 июня в Москве. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе аппарата СБ.

«Стороны обсудят вопросы развития стратегического партнерства России и Турции, в том числе в укреплении международной и региональной безопасности с учетом ситуации на Ближнем Востоке»,— добавили в пресс-службе.

Источник Reuters сказал, что во время своего визита в Москву министр иностранных дел Турции повторит предложение о проведении переговоров между Россией и Украиной. Кроме того, господин Фидан намерен обсудить вопросы безопасности судоходства в Черном море и на Южном Кавказе. По словам источников Reuters и ТАСС, министр встретится с главой МИД России Сергеем Лавровым, а затем — с российским президентом Владимиром Путиным.

В последний раз Сергей Лавров и Хакан Фидан встречались в апреле на Антальском дипломатическом форуме. В МИД РФ сообщали, что собеседники планировали обсуждать ситуацию в Иране, а также последние события в зоне палестино-израильских боевых столкновений и взаимодействие по Сирии.