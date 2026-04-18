Лавров прибыл на встречу с главой МИД Турции Фиданом в Анталье
Глава МИД России Сергей Лавров и глава МИД Турции Хакан Фидан проводят встречу на Антальском дипломатическом форуме. Об этом сообщила представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова в Telegram-канале.
Сергей Лавров участвует в форуме 17-18 апреля по приглашению Хакана Фидана. В МИД РФ сообщали, что российская и турецкая стороны обсудят ситуацию в Иране, способы деэскалации конфликта дипломатическими методами, а также последние события в зоне палестино-израильских боевых столкновений и взаимодействие по ситуации в Сирии.
На встрече также планируют рассмотреть вопросы углубления сотрудничества в Закавказье, разблокировки транспортного сообщения и коммуникаций и постконфликтного восстановления. Кроме того, министры обсудят работу над проектами строительства АЭС «Аккую» и эксплуатации газопроводов «Голубой поток» и «Турецкий поток».