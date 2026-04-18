Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Лавров прибыл на встречу с главой МИД Турции Фиданом в Анталье

Глава МИД России Сергей Лавров и глава МИД Турции Хакан Фидан проводят встречу на Антальском дипломатическом форуме. Об этом сообщила представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова в Telegram-канале.

Предыдущая фотография
Сергей Лавров (второй слева) и Хакан Фидан (справа)

Фото: Telegram канал Марии Захаровой

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор

Следующая фотография
1 / 2

Сергей Лавров участвует в форуме 17-18 апреля по приглашению Хакана Фидана. В МИД РФ сообщали, что российская и турецкая стороны обсудят ситуацию в Иране, способы деэскалации конфликта дипломатическими методами, а также последние события в зоне палестино-израильских боевых столкновений и взаимодействие по ситуации в Сирии.

На встрече также планируют рассмотреть вопросы углубления сотрудничества в Закавказье, разблокировки транспортного сообщения и коммуникаций и постконфликтного восстановления. Кроме того, министры обсудят работу над проектами строительства АЭС «Аккую» и эксплуатации газопроводов «Голубой поток» и «Турецкий поток».

Новости компаний Все