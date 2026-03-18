«Дом.РФ» передал снимки усадьбы в Екатеринбурге в Российскую госбиблиотеку

В рамках проекта сохранения визуальной памяти архитектурного наследия России «Дом.РФ» передал в Российскую государственную библиотеку (РГБ) фотографии усадьбы купца Е. Деласье на ул. Горького, 34 в Екатеринбурге, сообщили в пресс-службе компании. Цель проекта — сохранить образ исторических зданий в том виде, в котором они дошли до наших дней.

Суммарно 178 фотографий 11 объектов культурного наследия (ОКН) из девяти регионов поступили для размещения в фондах РГБ и на портале Национальной электронной библиотеки (НЭБ) — материалы будут доступны всем желающим. Снимки были сделаны осенью 2025 года: на них запечатлены фасады, интерьеры, помещения, архитектурные элементы зданий. Эксперты, в число которых вошли архитекторы, музейные работники и искусствоведы, отобрали фото, на которых акцентируются детали ушедших эпох и показаны элементы оформления зданий.

Усадьба была построена в середине XIX века. Ее хозяевами в XIX столетии были екатеринбургский купец Козьма Калашников, затем Семен Бурдаков, в 1889 году владельцем усадьбы стал купец Евгений Деласье. Последними ее владельцами были директор спичечной фабрики «Акционерного общества Ворожцова и Логинова» Николай Ворожцов и его супруга. После событий октября 1917 года усадьба была национализирована и передана под коммунальное жилье. В 2021 году ее планировали выкупить из федеральной собственности и открыть там ресторан или галерею.

Соглашение о сотрудничестве в рамках реализации совместных проектов «Дом.РФ» и РГБ заключили в ноябре 2024 года. По проекту сохранения визуальной памяти архитектурного наследия всего было сделано более 6,5 тыс. снимков исторических зданий в Астрахани, Воронеже, Екатеринбурге, Курганской и Липецкой областях, Москве, Подмосковье, Оренбурге и Санкт-Петербурге. Среди них — усадьбы, жилые дома, общественные и оборонные сооружения, построенные во второй половине XVIII-начале ХХ веков.

Ирина Пичурина