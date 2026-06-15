ВТБ требует с обанкротившегося липецкого производителя упаковки 212 млн рублей

Арбитражный суд Липецкой области принял заявление ВТБ о включении в реестр кредиторов обанкротившегося местного производителя упаковки ООО «Рент Кэпитл» требований на 212,5 млн руб. Суть их образования не раскрывается. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Ближайшее заседание по делу назначено на 29 июня. В конце мая ВТБ уже добился в суде признания задолженности «Рент Кэпитл» на 20,2 млн руб. Речь шла о выдаче банковских гарантий компании в обеспечение обязательств перед Фондом развития промышленности, оформившим заем производителю упаковки в октябре 2023 года.

Иск о признании «Рент-Кэпитл» несостоятельной в начале 2025 года подал Альфа-банк. В конце июня 2025-го липецкий арбитраж ввел в отношении компании процедуру наблюдения и включил в реестр требований кредиторов задолженность по кредитам перед банком в 320,5 млн руб., из которых 260 млн руб. составил основной долг, а еще 60,2 млн руб. — неустойка.

В июле прошлого года Альфа-банк заявил новые требования в 306,4 млн руб., а в начале февраля 2026-го добился их признания. В октябре 2025-го к банкротству присоединились еще несколько кредиторов, в том числе ВТБ, ПСБ и Сбербанк.

Липецкий арбитраж признал «Рент-Кэпитл» банкротом в конце прошлого года. Тогда же местное ООО «Логистик групп» Константина Гнеушева, специализирующееся на грузоперевозках, заявило о намерении погасить требования кредиторов к «Рент-Кэпитл» в полном объеме. Однако суд оставил заявление без движения, так как компания не уплатила госпошлину. В середине марта арбитраж вернул компании заявление, поскольку нарушение так и не было устранено.

По данным Rusprofile, ООО «Рент-Кэпитл» зарегистрировано в Липецке в 2008 году. Уставный капитал — 12 тыс. руб. Основной вид деятельности — оптовая неспециализированная торговля. Владеет компанией Евгений Викулин. Ему же принадлежат краснодарские ООО «Рент Кэпитл», специализирующееся на производстве гофрированной бумаги и картона, ООО «Адамас» (выращивание зерновых), а также липецкие ООО «Рент Авто» (деятельность грузового транспорта) и ООО «Опттранс» (производство безалкогольных напитков). Выручка ООО «Рент-Кэпитл» в 2025 году составила 117 млн руб., сократившись на 97% (4,6 млрд руб. годом ранее). Чистый убыток общества составил 462 млн руб., в то время как в 2024-м фиксировалась прибыль в 24 млн руб. Гендиректор — Анна Логунова, она же руководит другими компаниями господина Викулина.

Подробнее о банкротстве компании — в материале «Ъ-Черноземье» «Долги расписали на картоне».

Егор Якимов