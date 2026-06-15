ВТБ требует с обанкротившегося липецкого производителя упаковки 212 млн рублей
Арбитражный суд Липецкой области принял заявление ВТБ о включении в реестр кредиторов обанкротившегося местного производителя упаковки ООО «Рент Кэпитл» требований на 212,5 млн руб. Суть их образования не раскрывается. Это следует из картотеки арбитражных дел.
Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ
Ближайшее заседание по делу назначено на 29 июня. В конце мая ВТБ уже добился в суде признания задолженности «Рент Кэпитл» на 20,2 млн руб. Речь шла о выдаче банковских гарантий компании в обеспечение обязательств перед Фондом развития промышленности, оформившим заем производителю упаковки в октябре 2023 года.
Иск о признании «Рент-Кэпитл» несостоятельной в начале 2025 года подал Альфа-банк. В конце июня 2025-го липецкий арбитраж ввел в отношении компании процедуру наблюдения и включил в реестр требований кредиторов задолженность по кредитам перед банком в 320,5 млн руб., из которых 260 млн руб. составил основной долг, а еще 60,2 млн руб. — неустойка.
В июле прошлого года Альфа-банк заявил новые требования в 306,4 млн руб., а в начале февраля 2026-го добился их признания. В октябре 2025-го к банкротству присоединились еще несколько кредиторов, в том числе ВТБ, ПСБ и Сбербанк.
Липецкий арбитраж признал «Рент-Кэпитл» банкротом в конце прошлого года. Тогда же местное ООО «Логистик групп» Константина Гнеушева, специализирующееся на грузоперевозках, заявило о намерении погасить требования кредиторов к «Рент-Кэпитл» в полном объеме. Однако суд оставил заявление без движения, так как компания не уплатила госпошлину. В середине марта арбитраж вернул компании заявление, поскольку нарушение так и не было устранено.
По данным Rusprofile, ООО «Рент-Кэпитл» зарегистрировано в Липецке в 2008 году. Уставный капитал — 12 тыс. руб. Основной вид деятельности — оптовая неспециализированная торговля. Владеет компанией Евгений Викулин. Ему же принадлежат краснодарские ООО «Рент Кэпитл», специализирующееся на производстве гофрированной бумаги и картона, ООО «Адамас» (выращивание зерновых), а также липецкие ООО «Рент Авто» (деятельность грузового транспорта) и ООО «Опттранс» (производство безалкогольных напитков). Выручка ООО «Рент-Кэпитл» в 2025 году составила 117 млн руб., сократившись на 97% (4,6 млрд руб. годом ранее). Чистый убыток общества составил 462 млн руб., в то время как в 2024-м фиксировалась прибыль в 24 млн руб. Гендиректор — Анна Логунова, она же руководит другими компаниями господина Викулина.
Подробнее о банкротстве компании — в материале «Ъ-Черноземье» «Долги расписали на картоне».