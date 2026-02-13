Суд признал требования Альфа-банка на 306 млн к липецкому производителю упаковки

Арбитражный суд Липецкой области признал обоснованными требования Альфа-банка к обанкротившемуся местному производителю упаковки ООО «Рент-Кэпитл» и включил в реестр кредиторов задолженность в 306,4 млн руб. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Основной долг в 298,5 млн руб. обеспечен за счет залога имущества компании — соответствующие договоры были заключены с 2020 по 2024 год. Оставшуюся часть суммы составляют штрафы и пени. В реестр требований кредиторов также включены расходы по уплате госпошлины в 1 млн руб.

Иск о признании «Рент-Кэпитл» несостоятельной в начале 2025 года подал Альфа-банк. В конце июня 2025-го липецкий арбитраж ввел в отношении компании процедуру наблюдения и включил в реестр требований кредиторов задолженность по кредитам перед банком в 320,5 млн руб., из которых 260 млн руб. составил основной долг, а еще 60,2 млн руб. — неустойка. В конце июля прошлого года Альфа-банк заявил новые требования в 306,4 млн руб.

В октябре 2025-го к банкротству присоединились еще несколько кредиторов, в том числе ВТБ, ПСБ и Сбербанк. Совокупный объем требований кредиторов составляет 88 млн руб. Суть их происхождения не раскрывалась.

В конце прошлого года липецкий арбитраж признал «Рент-Кэпитл» банкротом. Тогда же местное ООО «Логистик групп» Константина Гнеушева, специализирующееся на грузоперевозках, заявило о намерении погасить требования кредиторов к «Рент-Кэпитл» в полном объеме. Однако суд оставил заявление без движения, так как компания не уплатила госпошлину. В феврале 2026-го срок для устранения нарушений был продлен до 2 марта.

По данным Rusprofile, ООО «Рент-Кэпитл» зарегистрировано в Липецке в 2008 году. Уставный капитал — 12 тыс. руб. Основной вид деятельности — оптовая неспециализированная торговля. Владеет компанией Евгений Викулин. Ему же принадлежат краснодарские ООО «Рент Кэпитл», специализирующееся на производстве гофрированной бумаги и картона, ООО «Адамас» (выращивание зерновых), а также липецкие ООО «Рент Авто» (деятельность грузового транспорта) и ООО «Опттранс» (производство безалкогольных напитков). Выручка ООО «Рент-Кэпитл» в 2024 году составила 4,6 млрд руб., чистая прибыль — 24 млн руб. Гендиректор — Анна Логунова, она же руководит другими компаниями господина Викулина.

Егор Якимов