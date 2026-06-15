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В томском городе удалось найти поставщика топлива для единственной АЗС

В Кедровом Томской области возобновлена продажа ГСМ на единственной в городе АЗС. Об этом говорится в сообщении мэрии.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным городской администрации, 13 июня «был решен вопрос с поставщиком, финансированием и доставкой топлива». 14 июня возобновил работу автобусный маршрут, связывающий город с дачными участками.

Как писал «Ъ-Сибирь», работа АЗС, принадлежащей индивидуальному предпринимателю, была остановлена на прошлой неделе. Причиной стали проблемы с оплатой поставок ГСМ на станцию.

Кедровый находится на расстоянии 480 км от Томска. Население всего муниципального образования «Город Кедровый» составляет 2,6 тыс. человек.

Валерий Лавский

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