В томском городе из-за финансовых проблем закрылась единственная АЗС

Единственная АЗС в томском городе Кедровом прекратила работу. В мэрии объяснили прекращение поставок топлива требованием предоплаты, которое не может выполнить владелец станции.

«В настоящее время решен вопрос по поставщику бензина, ведутся переговоры по оплате. Финансовая помощь предпринимателю, осуществляющему продажу ГСМ на коммерческой основе, не предусмотрена законодательно за счет средств местного бюджета»,— говорится в сообщении городской администрации.

По данным муниципальных властей, социальные и оперативные службы располагают «определенным запасом топлива». При этом сокращены муниципальные пассажирские перевозки, а коммерческий рейс, связывающий город с дачными участками, отменен.

По данным депутата думы Томска Владимира Чолахяна, до ближайшей АЗС жителям Кедрового необходимо проехать около 140 км.

Кедровый находится в западной части Томской области, в 480 км от Томска. Население всего муниципального образования «Город Кедровый» (семь населенных пунктов) составляет 2,6 тыс. человек.

Валерий Лавский