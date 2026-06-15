Курский чиновник объяснил свой выкрик «Пошел вон!» на совещании с Хинштейном

Губернатор Курской области Александр Хинштейн пообещал наказать врио главы Льговского района Павла Вертикова. Как писал «Ъ-Черноземье», тот на онлайн-заседании правительства прервал речь главы региона фразой «Пошел вон!».

Господин Хинштейн попросил техническую службу выяснить, кто из участников конференции сказал эти слова и кому они адресованы. В ходе того же совещания удалось установить, что выкрик прозвучал из Льговского района.

Господин Вертиков, временно занявший пост главы района, пояснил участникам совещания, что адресовал фразу своему сотруднику. Он пояснил, что перебранка возникла, когда у него пропала связь на онлайн-встрече. «Монитор был погашен, не было связи. Зашел сотрудник, мы с ним разговаривали на вообще постороннюю тему, и это был частный мой разговор»,— сказал господин Вертиков (цитата по «Подъему»).

Александр Хинштейн ответил, что на заседании «никакие текущие ситуации» не должны обсуждаться с сотрудниками, «тем более... такими формулировками». Губернатор отметил, что подобные действия руководителей подрывают доверие людей к системе власти. «С главой района... находящимся в отпуске, мы свяжемся. Я буду ставить вопрос о том, чтобы вас наказали»,— добавил господин Хинштейн.