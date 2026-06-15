Речь Хинштейна на заседании курского правительства прервали выкриком

В ходе заседания правительства Курской области 15 июня речь губернатора Александра Хинштейна касательно наведения порядка в сквере «Спутник» была прервана агрессивным выкриком по аудиосвязи. Предположительно, сказано было: «Пошел вон!».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

«Коллеги! Я прошу сейчас уточнить, откуда это было. Что-то у нас не то происходит на обратной связи. Технические службы, мне информацию представьте. Дальше будем разбираться уже гораздо более жестко»,— отреагировал господин Хинштейн.

Господину Хинштейну доложили на заседании, что эмоциональная фраза прозвучала из студии Льговского района. Губернатор поручил вывести Льговский район на обратную связь. Ему ответил Павел Вертиков, с сегодняшнего дня исполняющий обязанности главы Льговского района Курской области. На вопрос о том, кому были адресованы слова «пошел вон», он заявил, что «не знает, о чем речь». По словам господина Вертикова, у студии вообще не было связи в тот момент и шла наладка.

После того как глава региона еще раз описал случившуюся ситуацию и повторил свой вопрос, Павел Вертиков признал, что в тот момент в студии был сотрудник и «они с ним разговаривали».

«Когда вы находитесь на обратной связи на заседании правительства, вы никакие текущие ситуации с сотрудниками не должны обсуждать. А тем более не должны обсуждать с такими формулировками»,— жестко обратился к присутствующим на заседании господин Хинштейн.

Губернатор подчеркнул, что свяжется с находящимся в отпуске главой района и будет ставить вопрос о том, чтобы Павел Вертиков понес наказание за случившееся.

В мае этого года на заседании облправительства случился другой инцидент. В прямом эфире нецензурно выругался глава Большесолдатского района Владимир Зайцев. Брань прозвучала в тот момент, когда господин Хинштейн спросил чиновника о жалобах жителей села Любимовка на отсутствие воды. По всей видимости, матерное высказывание было обращено к одному из подчиненных господина Зайцева, находившихся в кабинете. Как сообщал «Ъ-Черноземье», губернатор тогда обещал «отдельно разобраться» с инцидентом.

Денис Данилов