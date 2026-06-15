В Литве будут выпускать 5 млн патронов в год для борьбы с БПЛА

Литовское госпредприятие в Гирайте запустило производство патронов для борьбы с беспилотниками. Планируется выпускать до 5 млн штук в год, заявил директор завода Миндаугас Кураускас. Это единственное в странах Балтии предприятие по производству боеприпасов к стрелковому оружию.

По словам господина Кураускаса, в декабре 2025 года патроны для борьбы с БПЛА прошли испытания в баллистической лаборатории, в феврале их протестировали на военном полигоне с использованием настоящих дронов. На прошлой неделе патроны также опробовали в литовской армии и дали им «положительную оценку», отметил директор завода.

Пробные партии патронов отправлены в Швецию и Францию. «Военные структуры Чехии, Эстонии, Бельгии и Израиля ждут своей очереди. Мы ожидаем довольно большого интереса и после получения дальнейших заказов начнем промышленное производство»,— уточнил Миндаугас Кураускас (цитата по Diena).

Патроны предназначены для стандартного стрелкового оружия калибра 5,56 мм и 7,62 мм. Один боеприпас стоит €2, а в магазин помещается 30 таких патронов. Завод ожидает, что их производство будет приносить около €10 млн годовой выручки.

В странах Балтии в последние полгода участились инциденты с падением обломков беспилотников. В Литве последний случай произошел в конце марта. Президент Литвы Гитанас Науседа призвал сбивать нарушающие воздушное пространство БПЛА.