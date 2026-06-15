Защитник Марк Кукурелья стал игроком «Реала»

Испанский защитник Марк Кукурелья перешел в мадридский «Реал» из лондонского «Челси». Контракт футболиста рассчитан до июня 2032 года.

Сумма трансфера не раскрывается. По информации журналиста Фабрицио Романо, стоимость сделки составила €55 млн. Еще €5 млн могут быть выплачены в качестве бонусов.

27-летний Марк Кукурелья является воспитанником «Барселоны», вместе с которой завоевал Кубок Испании. За «Челси» он выступал с 2022 года. В составе лондонской команды защитник стал победителем Лиги конференций и клубного чемпионата мира. Вместе со сборной Испании Кукурелья выиграл чемпионат Европы в 2024 году.

Таисия Орлова