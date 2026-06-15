Финалист Кубка Гагарина Нейтан Тодд перешел в «Металлург»

Канадский нападающий Нейтан Тодд подписал контракт с магнитогорским «Металлургом». Соглашение рассчитано на два сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Нейтан — игрок, который набирает много очков и действует полезно в на чужой половине площадки. Он подходит нам по стилю игры, ведь атакующий хоккей всегда лежал в основе системы ''Металлурга''»,— сказал спортивный директор клуба Евгений Бирюков.

В завершившемся сезоне Нейтан Тодд в составе казанского «Ак Барса» дошел до финала Кубка Гагарина. Команда уступила ярославскому «Локомотиву» со счетом 4:2 в серии. Ранее в КХЛ канадец также выступал за уфимский «Салават Юлаев» и московский «Спартак». Всего в лиге он провел 153 матча, в которых набрал 122 (44 гола+78 передач) очка.

«Металлург» в прошлом сезоне стал лучшей командой регулярного чемпионата. В play-off магнитогорцы играли в полуфинале, где проиграли «Ак Барсу» — 1:4.

Таисия Орлова