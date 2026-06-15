В Краснодаре из-за ливней затопило более 20 многоэтажных домов

Прошедшие в Краснодаре ливни привели к подтоплению цокольных этажей 23 многоквартирных домов. Также оказались затоплены более 100 придомовых территорий как многоэтажных, так и частных домов, рассказали журналистам в ЕДДС города.

«Только за минувшие сутки краснодарцы оставили 252 заявки. Из них 106 — подтопления проезжей части дорог, придомовых территорий частных домов — 53, цокольных этажей многоквартирных домов — 23, придомовых территорий МКД — 70», — сказано в сообщении.

В микрорайоне 9-й километр в Краснодаре порядка 50 частных домовладений оказались затоплены в результате обильных ливней. «Ъ-Кубань» сообщал, что владельцы домов несколько суток ждали помощи по ликвидации последствий ЧС.

В Краснодаре 12 июня выпало почти 90 мм осадков при месячной норме в 65 мм, сообщал начальник службы спасения города Андрей Рябущенко. Подтопления из-за залпового ливня были зафиксированы в нескольких микрорайонах краевой столицы.