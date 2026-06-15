«Хамас» заявил об отказе Израиля вести переговоры при посредничестве России

Палестинцы хотят видеть Россию в роли посредника при урегулировании конфликта в секторе Газа, сообщил заместитель главы политбюро движения «Хамас» Муса Абу Марзук. По его словам, этому препятствует Израиль.

«Любой посредник должен быть принят обеими сторонами. Никто не может навязать посредника в одностороннем порядке. Именно поэтому израильское несогласие препятствует более активной роли России в палестинском вопросе»,— сказал Муса Абу Марзук «РИА Новости».

В октябре 2025 года Израиль и «Хамас» достигли соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Вопросы о разоружении «Хамаса», полном выводе израильских войск из анклава и формировании правительства в Газе отложены на следующий этап переговоров. С начала перемирия Израиль расширил присутствие в анклаве с 53% до 64%. В конце мая премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал приказ ЦАХАЛу расширить контроль над территорией сектора Газа до 70%.

Подробнее — в материале «Ъ» «Биньямину Нетаньяху не хватает Газы».