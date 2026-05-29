Биньямину Нетаньяху не хватает Газы

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху отдал Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) распоряжение взять под контроль 70% территории сектора Газа. Об этом он сообщил вечером 28 мая. На момент вступления в силу режима прекращения огня с радикальной группировкой «Хамас» 10 октября 2025 года израильская армия контролировала только 53% палестинского анклава. Впоследствии она поэтапно расширила свое присутствие «на земле». Более того, в последние дни ЦАХАЛ нарастил точечные удары по высокопоставленным командирам «Хамаса». Израильские чиновники называют это подготовкой к новой фазе войны.

Фото: ILIA YEFIMOVICH / Pool / Reuters

Свое заявление о предстоящем расширении израильского контроля над сектором Газа Биньямин Нетаньяху сделал 28 мая на пресс-конференции. «Мы тесним "Хамас". Сейчас под нашим контролем находится 60% территории сектора Газа,— обратил внимание глава правительства.— Мое распоряжение — достичь 70%».

Когда же в зале, где проходило мероприятие, израильского премьера призвали распорядиться о захвате до 100% сектора, господин Нетаньяху сказал так: «Сначала 70%. Мы начнем с этого».

После того как 10 октября 2025 года под эгидой США в Газе вступил в силу режим прекращения огня, Израиль контролировал только 53% анклава. Его войска, по условиям первого этапа урегулирования, были отведены к «желтой линии» — специальной границе, которая де-факто делила Газу на зоны влияния Израиля и «Хамаса». Однако постепенно Израиль сдвигал позиции. К концу апреля ЦАХАЛ передал посредникам карты, на которых видно, что в его руках находится как минимум 64% территории анклава.

Отдельно ЦАХАЛ активизирует свои боевые рейды. 26 мая он совершил точечную ликвидацию лидера боевого крыла «Хамаса» Мухаммеда Уде, который только-только вступил в свою должность после убийства 15 мая его предшественника Изеддина аль-Хаддада. Мухаммед Уде считался одним из организаторов резни 7 октября 2023 года, которая стала спусковым крючком для двухлетней войны в Газе: на тот момент он возглавлял разведывательный штаб группировки.

«Уде несет ответственность за убийства, похищения и ранения многих граждан Израиля и солдат ЦАХАЛа,— заявил 26 мая министр обороны еврейского государства Исраэль Кац.— Мои поздравления ЦАХАЛу и «Шабаку» (Служба общей безопасности Израиля.— “Ъ”) за постоянные усилия по уничтожению наших врагов». Господин Кац подчеркнул, что Израиль продолжит «преследовать всех, кто участвовал в резне 7 октября».

Через два дня после ликвидации Мухаммеда Уде ЦАХАЛ сообщил об устранении начальника финансовой сети «Хамаса» и главы производственного отдела группировки. «Армия обороны Израиля нанесла удар в районе Хан-Юниса и ликвидировала главу центральной сети по переводу средств "Хамаса" Ихаба Хризима. Помимо Хризима, в ходе удара ЦАХАЛ ликвидировал командира в производственном отделе "Хамаса" Мухаммеда аль-Хабаша, который принимал участие в производстве оружия»,— проинформировала пресс-служба израильской армии.

В разговоре с израильскими СМИ неназванные военные чиновники заявили, что усиление точечных ударов — это пролог к новой волне боевых действий в Газе.

В последние месяцы «Хамас» дает понять, что его не устраивает план урегулирования в Газе, по условиям которого он прекратил огонь 10 октября 2025 года. Так, 14 апреля на переговорах в Египте делегация уведомила представителей США и «Совета мира», что «план Дональда Трампа» необходимо радикально пересмотреть, потому что, по версии радикалов, он сводит весь процесс мирного урегулирования только к одному пункту — разоружению «Хамаса», в то время как игнорируются другие, более важные вещи.

Израиль считает, что палестинские боевики сознательно тянут время, чтобы восстановить ресурсы, истощенные двухлетней войной. Так, координатор действий израильского правительства на арабских территориях Йорам Халеви в этом месяце представил правительству господина Нетаньяху доклад, в котором говорится, что потоки гуманитарной помощи, направляющиеся в прибрежный анклав, превышают необходимый уровень и де-факто подпитывают «Хамас».

По его подсчетам, ежедневно в Газу проходит 600 грузовиков с товарами, в то время как для удовлетворения базовых нужд мирного населения требуется только 250 машин в день. «Хамас» забирает себе значительную часть грузов, чтобы иметь рычаг влияния на жизнь палестинцев, говорится в докладе.

Более того, группировка, как полагают израильтяне, совершенствует военный потенциал.

«Хамас» стал использовать в Газе оптоволоконные дроны — малозаметное и эффективное оружие, против которого у еврейского государства пока нет эффективных средств защиты, заявили 29 мая израильским СМИ представители Южного командования ЦАХАЛа.

Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр, который входит в исполнительный комитет «Совета мира», рассказал 28 мая, что международные посредники на предстоящей неделе проведут с «Хамасом» переговоры о дальнейших этапах урегулирования. «Мы разработали план, который положил конец войне,— отметил господин Блэр, имея в виду инициативу Дональда Трампа.— В настоящий момент бои все еще продолжаются, и положение людей остается крайне тяжелым». Но если урегулирование продвинется, это даст жителям Газы «возможность начать все сначала с новым палестинским правительством и значительной финансовой поддержкой», рассудил бывший премьер-министр.

Нил Кербелов