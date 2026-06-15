Бывшему главе управления строительного главка Минобороны дали 16 лет

Головинский районный суд Москвы признал виновным в получении взяток бывшего начальника управления техникой и механизмами ФГУП «Главное военное строительное управление №14» («ГВСУ №14») Минобороны Игоря Куща. Его приговорили к 16 годам строгого режима и штрафу 45 млн руб. Об этом сообщил корреспондент «Ъ» из зала суда.

По данным следствия, Кущ в 2022-2024 годах получил взятки на более 34 млн руб. от коммерсантов. За это он помогал предпринимателям в покупке у «ГВСУ №14» высвобождаемой дорожно-строительной техники.

Помимо лишения свободы и штрафа, суд запретил фигуранту занимать должности на госслужбе на 14 лет. Гособвинение в прениях просило назначить подсудимому 19 лет в колонии. Игорь Кущ не признал вину. По его словам, все сделки он согласовывал с начальством и не имел полномочий продавать технику.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Взятки военному строителю вернулись в суд».

Никита Черненко