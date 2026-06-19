Ставка на доставку

Доставка продуктов и готовых блюд из общепита и магазинов уже вошла в привычку. Но если раньше люди в основном заказывали продукты из ресторанов и кафе, то сейчас этот рынок активно завоевывают ритейлеры, которые развивают собственные службы доставки. Как меняется рынок готовой еды, выяснял «Ъ-Review».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: iStock Фото: iStock

Взрывной рост рынка доставки еды произошел в пандемийный 2020 год. Закрытие ресторанов, ограничения на посещение общественных мест, переход на удаленный формат работы из-за карантина по коронавирусу способствовали значительному росту спроса на услуги доставки кулинарии и готовых блюд — люди стали искать альтернативные способы получения продуктов питания, отмечали аналитики BusinesStat в исследовании рынка за 2020–2024 годы. Пандемия стала драйвером для развития новых моделей бизнеса в сфере доставки еды. Многие рестораны тогда «поймали новую волну» и начали предоставлять эту возможность клиентам. В условиях карантинных ограничений некоторые заведения начали работать исключительно в формате доставки.

По данным исследования, за 2020–2024 годы оборот рынка доставки готовых блюд и кулинарии в России увеличился в 3,5 раза: с 190 млрд до 664 млрд руб. В 2021–2024 годы показатель рос в среднем на 37% в год. «Особенно высокие темпы роста доставки мы отмечали в ресторанах в 2023–2024 годах. У людей были деньги, и они демонстрировали высокую активность, в том числе по ресторанной доставке»,— рассказала эксперт-практик доставки еды Лилия Ковальчук. Драйвером ресторанной доставки тогда стали заказы для одного человека, обусловленные ростом одиночных домохозяйств (по данным Infoline, число одиночных домохозяйств в России выросло с 14 млн в 2010 году до 28,5 млн в 2023 году). «Было обычным делом регулярно заказывать в ресторане завтраки, обеды и ужины на дом. Большое количество заказов позволяло ресторанам спокойно закрывать расходы на доставку»,— пояснила Лилия Ковальчук.

Вслед за ресторанами и другими заведениями общепита производство и доставку готовой еды, а также продуктов стал активно наращивать и ритейл.

В 2025 году сумма онлайн-покупок в категории «Продукты питания» (доставка продуктов и готовой еды из магазинов и общепита) составила почти 2,2 трлн руб., рост год к году — 42%, подсчитали в Ассоциации компаний интернет-торговли. «В основе быстрого развития российского рынка доставки готовой еды лежат глубокие изменения в потребительском поведении, особенно в городах-миллионниках, обусловленные высоким темпом жизни»,— отмечают аналитики BusinesStat.

Сегодня растет ценность свободного времени, которое чаще всего используется для полноценного отдыха или дополнительного заработка. При этом существует спрос на разнообразное питание в соответствии с индивидуальными вкусовыми предпочтениями. И доставка дает возможность быстрого и легкого получения как привычных кулинарных блюд, так и знакомства с новинками.

Окрошка рулит

Рост объемов доставки отмечают практически все компании-агрегаторы. В «Яндекс Еде» и «Деливери» по итогам 2025 года общий товарооборот сервисов доставки еды и продуктов увеличился на 29% год к году. При этом для каждого времени года «продуктовые драйверы» разные.

«Сегодня пользователи все чаще воспринимают доставку еды и продуктов как регулярный сценарий питания, что поддерживает рост категорий. С наступлением лета растет спрос на различные салаты, блюда с овощами и фруктами, холодные напитки. Фастфуд в теплое время года традиционно заказывают менее активно, чем в холодный период, на смену тяжелым блюдам приходят более легкие и освежающие. Также отмечаем высокий спрос на азиатскую кухню в крупных городах»,— прокомментировали в пресс-службе «Яндекс Еды».

В «Яндекс Лавке» товарооборот категории готовой еды за 2025 год вырос на 37%. Особенно быстро растет спрос на горячие блюда, которые готовят на кухнях дарксторов,— их продажи увеличились на 156%. В «Самокате» продажи готовой еды также показали рост — как в прошлом, так и в текущем году.

«Среди отдельных категорий особенно быстро растут закуски: спрос на горячие увеличился в 2,5 раза, на холодные — на 46%. В числе самых популярных позиций — беляши, картошка фри и картошка по-деревенски. Это связано в том числе с развитием горячих кухонь — мы активно работаем над расширением этого направления, чтобы предлагать пользователям еще больше готовых блюд, которые помогут сберечь время. В летний период особенно заметен интерес к холодным супам. Например, в этом году заказы свекольника выросли более чем в 5 раз, классического набора для окрошки — в 4 раза, варианта с говядиной — в 3,5 раза, а гаспачо — на 66%»,— прокомментировал категорийный директор товаров «Ультра Фреш» в «Самокате» Алексей Панов. В «Купере» также отметили укрепление позиций готовой еды в структуре доставки. С 25,2% в 2024 году она выросла до 27% к маю 2026 года, рассказал директор по развитию B2C-сервиса «Купера» Николай Бруяка.

Рестораны теряют обороты

В этой гонке рестораны постепенно теряют свою долю и этот тренд продолжится, считают участники рынка. «В определенный момент доставка стала драйвером развития ресторанного бизнеса и подспорьем для него. Но сейчас актуальность этого сервиса и его значимость для отрасли падают. Потенциал роста уже исчерпан и дальше расти не будет»,— считает основатель ресторанов «Китайские новости» Станислав Лисиченко.

Причины — высокие комиссии агрегаторов, растущие зарплаты курьерам при наличии собственной службы доставки и расходы на упаковку.

«Это становится дополнительным финансовым бременем для ресторанов, которые и так отмечают спад посещений и прибыли. А снижение покупательной способности потребителей и рост сегмента готовой еды в ритейле фактически убивают ресторанную доставку»,— добавляет он. По словам Лилии Ковальчук, фактически 21% потребителей, которые раньше часто пользовались ресторанной доставкой, сейчас предпочитают готовить сами в целях экономии. «А еще 15% клиентов ресторанной доставки сейчас заказывают готовую еду в ритейле. То есть мы отмечаем выпадение 36% пользователей»,— уточняет она. В итоге рестораны в основном переориентируются на событийную доставку — на выходные дни и на какие-то мероприятия.

Однако в этой оптимизации есть риск, считает госпожа Ковальчук. «Если рестораны сейчас массово не адаптируются к меняющимся запросам потребителей и не представят хорошие предложения по завтракам, обедам, ужинам по адекватной цене, то увидят падение не просто в доставке, а в общем числе посещений. Доставка кажется отдельным сервисом, но она формирует у пользователя доверие к конкретному ресторану. Когда мы теряем будничные заказы, мы в перспективе снижаем частотность посещений самого ресторана»,— резюмирует она. В целом по итогам года эксперты ожидают прироста по деньгам в доставке из ресторанов на 12%. Но это будет чисто номинально, учитывая рост цен на блюда. Самих же заказов вряд ли станет больше.

Ритейл-ускорение

Сегодня ритейл активно конкурирует не только с ресторанной доставкой, но и с бюджетными сетями в ценовой категории фастфуда. «У отдельных крупных сетей число заказов на доставку в первом квартале 2026 года увеличилось более чем на 80% год к году, а категория готовой еды в доставке показала двукратный рост»,— сообщил председатель АКОРТ Станислав Богданов.

В целом по рынку сегодня готовая еда остается самой быстрорастущей категорией продуктового ритейла.

По оценкам АКОРТ, продажи готовой еды в торговых сетях два года подряд растут в среднем на 30%.

Одновременно растут онлайн-продажи продовольственных товаров — по оценкам Infoline, за первый квартал 2026 года они увеличились на 23,9% год к году.

По итогам первого квартала 2026 года количество онлайн-заказов в торговых сетях Х5 выросло на 17,6% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го. В период с января по май этого года доля чеков с готовой едой в доставке составила около 30% в «Пятерочке» и «Перекрестке», прокомментировали в пресс-службе компании. В холдинге активно развивают экспресс-доставку, что повышает интерес к покупкам готовой еды и продуктов.

Сервис «Магнит Доставка» по итогам первого квартала 2026 года увеличил количество заказов на 82% год к году, более чем до 34 млн, сообщает пресс-служба компании. Среднее время доставки экспресс-сервисов составило 33 минуты по всей стране. «Дополнительным драйвером роста является готовая еда: по итогам квартала эта категория показала рост в 2,5 раза год к году, отражая ускоряющийся переход клиентов к сценариям удобного ежедневного потребления»,— отмечают в компании. В апреле «Магнит» дополнил линейку готовых блюд позициями от «Азбуки вкуса». «Ключевая особенность проекта — быстрая доставка: заказы собираются в дарксторах “Магнит Мигом” и доставляются курьерами сервиса “Магнит Доставка” менее чем за 30 минут»,— сообщает пресс-служба ритейлера.

Сейчас ритейл очень много инвестирует в продвижение готовой еды. «Покупателям постоянно внушается мысль о том, что не надо стоять у плиты, мы все приготовим, упакуем и быстро доставим. И сегмент растет, обгоняя ресторанную доставку, за счет возможности производства в промышленных масштабах и доступной цены. Да и по вкусу и качеству готовая еда на полках ритейлеров часто не хуже, чем повседневные предложения ресторанов. А доставка становится все более быстрой и привлекательной для клиентов за счет развития собственных служб»,— считает независимый эксперт по ритейлу Михаил Лачугин.

Маркетплейсы рвутся вперед

В ближайшем будущем ритейл будет расти и стимулировать развитие сервиса доставки как через агрегаторов, так и через собственные службы. Но это направление считают перспективным и маркетплейсы. Например, по данным сервиса быстрой доставки продуктов Ozon fresh, продажи в категории готовой еды выросли на маркетплейсе в 3,4 раза за 2025 год.

«В связи с высоким спросом среди потребителей сервисы постоянно расширяют географию присутствия. Готовая еда Ozon fresh с доставкой от 15 минут, которая ранее была доступна только в Москве, Санкт-Петербурге и их областях, появилась в ключевых городах юга — Краснодаре, Сочи, Ростове-на-Дону, а в мае — и в Нижнем Новгороде»,— прокомментировали в пресс-службе компании. На данный момент маркетплейс сотрудничает более чем с 60 фабриками готовой еды, включая собственное производство «Озон Вкус», подчеркнули в компании.

Wildberries также тестирует различные модели сотрудничества с представителями ресторанной индустрии, фуд-ритейла и сервисов доставки. «Пилотное направление доставки готовых блюд из ресторанов подтвердило высокий интерес аудитории к данному формату. С момента запуска оборот категории вырос более чем в 6 раз, а количество заказов — почти в 5 раз. Сегодня на платформе представлено около 4,4 тыс. позиций готовой еды, а среди партнеров проекта — “Dostaевский”, “Много лосося”, “ВкусВилл”, SeasonMarket и другие игроки рынка»,— рассказали в компании.

Параллельно Wildberries развивает направление e-grocery. По итогам года оборот продуктовой категории по модели DBS (Delivery by Seller — модель работы на маркетплейсах, при которой продавец самостоятельно хранит товар, обрабатывает заказы, упаковывает их и организует доставку покупателю) увеличился более чем в 3,5 раза, а количество заказов — более чем в 3 раза. Сейчас пользователям доступны различные сценарии покупки продуктов питания: от классической доставки товаров продавцов до экспресс-доставки партнеров.

Таким образом, маркетплейсы намерены в будущем составить серьезную конкуренцию ритейлу и агрегаторам как в производстве готовой еды, так и в ее доставке. «Уверен, что настанет момент, когда маркетплейсы научатся максимально быстро доставлять скоропортящиеся продукты и готовую еду, возможно адаптируя свои ПВЗ под эти цели. И тогда классические ритейлеры могут сдать свои позиции. Так что впереди нас, возможно, ждет еще одна трансформация рынка производства готовой еды и доставки»,— считает Михаил Лачугин.

Юлия Житникова