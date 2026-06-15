Названа причина смерти актрисы Татьяны Плетневой

Причиной смерти актрисы сериалов «Кухня» и «Интерны» Татьяны Плетневой стала онкология. Об этом рассказали РИА Новости в ее семье.

«Таня настоящий боец, она очень долго боролась с раком, но, к сожалению, не справилась, он ее и забрал», — сказал собеседник агентства. Плетнева скончалась 14 июня на 49-м году жизни. О дате и месте прощания с актрисой будет сообщено позднее.

Татьяна Плетнева родилась 22 июля 1977 года в Воткинске. Она сыграла более чем в 200 фильмах и сериалах. Среди них — «Папины дочки», «Ералаш», «Деффчонки», «Склифосовский», «Однажды в Ростове», «Чернобыль: Зона отчуждения», «Жуки», «Кухня», «Интерны». В последние годы жизни она также появилась в проектах «Кибердеревня» и «Царевна-лягушка».