Умерла актриса из «Кухни» и «Интернов» Татьяна Плетнева

Актриса Татьяна Плетнева умерла 14 июня в возрасте 48 лет. Об этом сообщил режиссер Марат Никитин во «ВКонтакте». Актриса известна по эпизодическим ролям в сериалах «Кухня», «Реальные пацаны», «Интерны» и других.

По информации Telegram-канала Shot, причиной смерти стал рак печени. Татьяна Плетнева боролась с заболеванием последние несколько месяцев.

Татьяна Плетнева родилась в 1977 году в Воткинске. Она сыграла более чем в 200 фильмах и сериалах. Среди них — «Царевна-лягушка», «Папины дочки», «Ералаш», «Деффчонки», «Склифосовский», «Однажды в Ростове», «Чернобыль: Зона отчуждения», «Жуки», «Инспектор Гаврилов» и «Кибердеревня».