Часть Запорожской области осталась без света из-за атаки БПЛА
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что из-за атаки беспилотников в регионе повреждены энергетические объекты. Регион частично остался без электроснабжения.
«Идет оценка повреждений. Фиксируется высокая активность БПЛА противника над Запорожской областью, работает ПВО»,— добавил Евгений Балицкий.
Днем мэр города-спутника Запорожской АЭС Энергодара Максим Петухов сообщал об ударах по коммунальным объектам и инфраструктуре связи.