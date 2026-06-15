По атакованному ВСУ мосту в Херсонской области запустили реверсное движение

В Херсонской области на мосту, соединяющем Геническ и Арбатскую стрелку, запустили реверсное движение. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо в Telegram-канале. Мост был поврежден при атаке ВСУ.

Господин Сальдо призвал всех, кто едет по этому направлению, соблюдать дистанцию, выполнять указания регулировщика и заранее учитывать возможные задержки. Губернатор также сообщил о закрытии проезда через АПП «Джанкой». В сторону Крыма можно ехать по маршруту через АПП «Армянск».

Мост был поврежден 10 июня. Движение транспорта перекрывали. По словам господина Сальдо, ВСУ «попытались нанести ракетный удар». В ночь на 13 июня мост снова получил повреждения из-за удара БПЛА.