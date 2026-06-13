Сальдо сообщил об атаке беспилотников ВСУ на мосты в Херсонской области

Ночью мост, соединяющий Геническ и Арабатскую стрелку в Херсонской области, получил повреждения в результате удара БПЛА. Об этом сообщил в Telegram губернатор Владимир Сальдо. Движение по переправе организовали в реверсивном режиме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Сальдо

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Владимир Сальдо

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

По данным главы региона, также была предпринята попытка атаки на мосты в направлении Чонгара. После этого движение в сторону пункта пропуска «Джанкой» перекрыли.

Господин Сальдо сообщил, что информацию о транспортном сообщении будут уточнять дополнительно. Всего за ночь над Херсонской областью, по его данным, уничтожили 25 беспилотников.

10 июня на этом же мосту уже вводили временные ограничения после попытки ракетного удара.