Блокирующий Ильяс Куркаев простился с новосибирским клубом

Один из ветеранов новосибирского «Локомотива» — Ильяс Куркаев — покидает команду. Об этом сообщила пресс-служба волейбольного клуба.

Впервые блокирующий сыграл за «Локомотив» в 2013 году. С тех пор он постоянно выступал за железнодорожников, за исключением сезона 2015/2016, когда надевал форму красноярского «Енисея». Вместе с «Локомотивом» Ильяс Куркаев выигрывал звания чемпиона России и обладателя Кубка страны.

Как писал «Ъ-Сибирь», в июне стало известно, что новосибирскую команду покинули два легионера — болгарский связующий Симеон Николов и бельгийский доигровщик Сэм Деру.

Валерий Лавский