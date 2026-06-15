Бизнесмен Василий Бойко-Великий вышел на свободу из «Матросской тишины»

Осужденный за растрату в особо крупном размере основатель агрохолдинга «Русское молоко» Василий Бойко-Великий вышел на свободу. Об этом сообщил ТАСС источник из окружения бизнесмена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Василий Вадимович Бойко-Великий освобожден 11 июня из СИЗО "Матросская тишина". Он полностью отбыл срок заключения», — рассказал собеседник агентства.

В окружении бизнесмена подчеркнули, что он не признал вину ни по одному пункту обвинения. Защита предпринимателя также уточнила, что «он продолжал работать как историк и занимался написанием научных трудов по истории России XVI и XX веков».

В октябре 2023 года Черемушкинский суд столицы признал бизнесмена виновным в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) средств банка «Кредит-Экспресс» на сумму 89 млн руб. Ему назначили 6,5 года колонии.

В ноябре 2025 года Можайский городской суд Московской области назначил предпринимателю по совокупности с еще не отбытым сроком 15,5 лет по делу о хищении в 2003–2011 годах земельных участков. Позже Мособлсуд изменил приговор, исключив из него ст. 210 УК РФ («Организованное преступное сообщество») и освободив всех фигурантов от наказания в связи с истечением сроков давности.

Второй кассационный суд изменил в январе этого года и первый приговор, сократив срок заключения на два месяца. При этом суд пересчитал срок наказания, засчитав время содержания предпринимателя под домашним арестом по формуле «день в СИЗО — день под домашним арестом» (а не один к полутора, как было до этого).

9 июня суд в Москве не стал принимать решения по ходатайству об условно-досрочном освобождении (УДО) Василия Бойко-Великого. Отмечалось, что в СИЗО «Матросская тишина» будет направлен запрос, когда у бизнесмена заканчивается срок наказания — 12 июня или в начале июля.