Василию Бойко-Великому пересчитают арест

Суд в Москве не стал принимать решения по ходатайству об условно-досрочном освобождении (УДО) основателя агрохолдинга «Русское молоко» и компании «Вашъ финансовый попечитель» Василия Бойко-Великого, осужденного на шесть с половиной лет за растрату 89 млн руб. из средств банка «Кредит-Экспресс». В СИЗО «Матросская Тишина» будет направлен запрос, когда у бизнесмена заканчивается срок наказания — 12 июня или в начале июля. Для этого нужно уточнить способ зачета дней, проведенных им под арестом во время следствия и процесса. При первом варианте УДО ему уже не понадобится.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Василий Бойко-Великий рассчитывает выйти на свободу уже в ближайшие дни

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Василий Бойко-Великий рассчитывает выйти на свободу уже в ближайшие дни

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Процесс по рассмотрению ходатайства 66-летнего Василия Бойко-Великого об УДО в Преображенском суде столицы стартовал 9 июня, причем с третьей попытки. Начиная с конца апреля заседания дважды откладывались из-за отказа руководства СИЗО «Матросская Тишина» доставлять осужденного предпринимателя на заседание: в изоляторе объясняли это тем, что соответствующие запросы получали с опозданием.

Оказавшись, наконец, в зале суда в «аквариуме» (на процесс поддержать его пришли родственники), Василий Бойко-Великий, на котором была свободная красная майка, сразу же расставил вокруг православные иконы и начал тихо молиться.

Так же он поступал и ранее, на многочисленных судебных заседаниях по своим уголовным делам.

До рассмотрения вопроса об УДО не дошло и на этот раз. Когда председательствующий судья Дмитрий Яни предложил сторонам подавать ходатайства, сам осужденный заявил, что просит направить в СИЗО №1, где содержится все последнее время, запрос об установлении даты отбытия срока наказания и выхода на свободу.

По данным самого осужденного, срок наказания истечет 12 июня 2026 года. Адвокат предпринимателя Виктория Шонина пояснила, что это стало возможным благодаря решениям Мособлсуда и Второго кассационного общей юрисдикции.

Напомним, что в последнее время господину Бойко-Великому были вынесены два приговора.

В октябре 2023 года Черемушкинский суд столицы признал бизнесмена виновным в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) средств банка «Кредит-Экспресс» на сумму 89 млн руб. путем оформления фиктивных заемных договоров на подконтрольные организации и назначил ему наказание в виде шести с половиной лет колонии.

В ноябре 2025 года Можайский городской суд Московской области назначил господину Бойко-Великому по совокупности с еще не отбытым сроком 15 лет 6 месяцев по делу о хищении в 2003–2011 годах земельных участков общей площадью 2 тыс. га на сумму 347,9 млн руб.

Мособлсуд, в который защита обратилась с апелляционными жалобами, приговор изменил, исключив из него ст. 210 УК РФ (организованное преступное сообщество) и освободив всех фигурантов от наказания в связи с истечением сроков давности уголовного преследования. А Второй кассационный суд изменил в январе этого года и первый приговор, сократив срок заключения на два месяца. При этом суд пересчитал срок наказания, засчитав время содержания предпринимателя под домашним арестом по формуле «день в СИЗО — день под домашним арестом» (а не один к полутора, как было до этого).

В результате, подсчитали осужденный и его адвокат, на свободу бизнесмен должен выйти именно 12 июня. Но поскольку это праздничный день, уточнила госпожа Шонина, «подзащитный должен быть освобожден накануне — 11 июня».

Отметим, что без учета последних судебных решений предприниматель должен был выйти на свободу в начале июля этого года.

Прокурор против подачи запроса в СИЗО не возражал. Председательствующий Яни решил так и поступить, после чего объявил перерыв до 23 июня. К этому времени, заявил судья, он «надеется прояснить вопрос с освобождением осужденного».

На выходе адвокат Виктория Шонина заметила, что в СИЗО №1 «не могут определиться с датой освобождения подзащитного, потому что до сих пор не учитываются последние решения судов, снизивших наказание ранее осужденному». «Если моего подзащитного не освободят 11 июня, мы будем обращаться во ФСИН и Генпрокуратуру»,— заявила госпожа Шонина.

Алексей Соковнин