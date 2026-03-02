В Великобритании проведут эксперимент по запрету соцсетей для подростков

Правительство Великобритании проведет эксперимент, в рамках которого изучат возможность введения запрета или ограничений на использование соцсетей подростками. Как пишет The Guardian, на первом этапе участие примут 150 подростков от 13 до 15 лет.

Эксперимент будет проходить в форме консультаций о введении возрастных ограничений для соцсетей. Они начнутся 2 марта и продлятся три месяца. В частности, будет обсуждаться необходимость запрета соцсетей, формат (например, полный запрет или ночной комендантский час) и возраст подростков.

«Правительство проведет пилотные проекты в реальном мире с участием семей и подростков, чтобы изучить, как возможные будущие ограничения могут работать на практике»,— говорится в заявлении. Среди вариантов будут полный запрет соцсетей, ограничение доступа к ним одним часом в день и ночной комендантский час на их использование. Эксперты изучат воздействие разных вариантов на физическое состояние подростков, настроение, сон и иные параметры.

Подробнее про запрет соцсетей для подростков в разных странах — в материале «Ъ».

Яна Рождественская