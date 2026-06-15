«Каролина» впервые за 20 лет стала обладателем Кубка Стэнли

«Каролина Харрикейнс» на выезде обыграл «Вегас Голден Найтс» в шестом матче финального раунда play-off Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и одержал победу в серии — 4:2.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Свечников

Фото: Sean M. Haffey / Getty Images Андрей Свечников

Фото: Sean M. Haffey / Getty Images

Шестая встреча завершилась со счетом 3:0. Голы забили Тейлор Холл, Джексон Блейк и Ник Элерс, поразивший пустые ворота. Голкипер «Каролины» Брендон Бусси отразил 22 броска.

«Каролина» во второй раз в истории выиграла Кубок Стэнли. Ранее клуб брал трофей в 2006 году — тогда он обыграл «Эдмонтон Ойлерс» со счетом 4:3 в серии. Капитаном той команды был нынешний тренер «Харрикейнс» Род Бриндамор.

В составе «Каролины» обладателями Кубка Стэнли стали три россиянина: нападающий Андрей Свечников, защитник Александр Никишин и вратарь Петр Кочетков. Для всех этот трофей стал первым в их игровой карьере. Российские хоккеисты в одиннадцатый раз подряд стали чемпионами НХЛ.

Самым ценным игроком play-off был признан капитан «Каролины» Джордан Стаал. В завершившемся розыгрыше Кубка Стэнли он набрал 12 (8 голов+4 результативные передачи) очков в 19 матчах. Канадский форвард во второй раз в карьере выиграл Кубок Стэнли — в 2009 году он стал его обладателем в составе «Питсбург Пингвинс».

На пути к финалу «Каролина» обыграла «Оттава Сенаторс» (4:0), «Филадельфия Флайерс» (4:0) и «Монреаль Канадиенс» (4:1). «Вегас» оказался сильнее «Юта Маммот» (4:2), «Анахайм Дакс» (4:2) и лучшей команды регулярного чемпионата «Колорадо Эвеланш» (4:0).

Таисия Орлова