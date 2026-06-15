Турпоток россиян на Хайнань с начала 2026 года вырос почти на 70%

Число россиян, посетивших курортный остров Хайнань в Китае с января по май 2026 года, увеличилось на 67,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года — до 308 тыс. человек. Об этом рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Всего за год власти курортного региона рассчитывают принять около 700 тыс. гостей из России. В 2025 году остров посетили 505,3 тыс. россиян — на 120,3% больше, чем годом ранее. По данным АТОР, около 47% российских туристов останавливаются в пятизвездочных отелях, еще 43% — в четырехзвездочных гостиницах.

Рост спроса россиян на отдых на Хайнане в Ассоциации связывают с безвизовым режимом, развитой туристической инфраструктурой и выгодными летними ценами. По данным АТОР, стоимость десятидневного тура на двоих с размещением в отеле 4* с завтраками начинается от 118 тыс. руб. В городе Санья строят новые культурные и развлекательные объекты, расширяют зоны беспошлинной торговли и готовят к открытию новые курортные комплексы, отмечается в публикации.

«Недавно Китай объявил о продлении безвизового режима для россиян. Мы считаем, что этот шаг … поможет сохранить стабильную тенденцию роста», — отметил представитель департамента культуры и туризма Хайнаня Сун Ши.

С 15 сентября 2025 года Китай ввел на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян. В декабре аналогичный режим для китайских граждан ввела Россия. В мае 2026 года власти КНР сообщили о продлении безвиза до 31 декабря 2027 года.