Вступил в силу приговор главе кредитного кооператива Омска за аферу с маткапиталом

Омский областной суд подтвердил законность приговора бывшему председателю кредитного потребительского кооператива (КПК) «Боггат» Николаю Асмаловскому, его заместителю Альмире Савченко и предпринимательнице Екатерине Добринской по делу о хищении средств маткапитала. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Приговор по этому делу Кормиловский районный суд Омской области вынес в марте 2026 года. По материалам дела, обвиняемые заключали фиктивные договоры целевых займов от имени КПК «Боггат» с получателями материнского капитала, похитив из бюджета свыше 1 млн руб. Руководителю финансовой организации Николаю Асмаловскому, которого в 2025 году судили по схожему обвинению, назначили 3 года 8 месяцев лишения свободы в колонии общего режима и штраф в размере 210 тыс. руб.

Альмира Савченко и Екатерина Добринская получили условные сроки.

Михаил Кичанов