Сегодня исполняется 75 лет директору Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрию Чиханчину

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Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Юрий Чиханчин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Его поздравляет генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов:

— Уважаемый Юрий Анатольевич! Поздравляю Вас с 75-летним юбилеем! Российский государственный деятель, талантливый и целеустремленный человек, Вы добились больших успехов, получили признание среди коллег и общественности. Сегодня под Вашим руководством Росфинмониторинг решает важные задачи, направленные на повышение национальной безопасности и укрепление нашей страны. Убежден, что накопленный опыт и деловая энергия помогут Вам успешно воплотить в жизнь все намеченное. Крепкого Вам здоровья, благополучия и всего самого наилучшего!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»