В Омской области планируют запретить розничную продажу вейпов

Власти Омской области намерены ввести запрет на розничную продажу вейпов, жидкостей и других электронных систем доставки никотина. До 1 августа минздраву региона необходимо разработать соответствующий законопроект, сообщил губернатор Виталий Хоценко в своем канале в Макс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Глава региона добавил, что согласовать инициативу предстоит до 1 сентября этого года. Как писал «Ъ», в начале прошлой недели депутаты Госдумы РФ во втором и третьем чтениях единогласно одобрили правительственный законопроект, наделяющий регионы правом вводить ограничения на розничную продажу электронных систем доставки никотина.

Законопроект, уточняющий вопросы лицензирования деятельности по торговле табачной продукцией, был принят в первом чтении 19 ноября 2025 года. Второе чтение документа несколько раз откладывалось. «Считаю необходимым воспользоваться этим правом и ввести на всей территории Омской области запрет»,— заявил господин Хоценко.

Александра Стрелкова