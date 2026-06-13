В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности из-за грозы

В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности из-за сильных ливней, грозы, града и ветра до 17 м/с. Предупреждение действует до 03:00 мск 14 июня. Это следует из данных Гидрометцентра России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Управление МЧС по Москве предупредило жителей о риске чрезвычайных ситуаций из-за непогоды 14 июня.

Сильный ливень с грозой начался в Москве вечером 13 июня. По данным центра погоды «Фобос», дожди будут идти в столице до 19 июня. Температура воздуха в ближайшую неделю будет составлять от +17 до +23 градусов.