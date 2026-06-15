Трое жителей белгородского Шебекино пострадали при ударах БПЛА

В городе Шебекино Белгородской области пострадали два человека при детонации дрона на остановке. В хуторе Ржавец при ударе беспилотника ранен водитель «Газели». Об этом сообщил оперштаб региона.

Пострадавших доставили в больницу. В двух частных домах в селе Кукуевка разбиты окна, а также повреждена линия электропередачи. В селе Бобрава при ударе дрона повреждено остекление частного дома и автомобиль. При атаке в Грайвороне поврежден автомобиль.

По данным Минобороны России, в ночь на 15 июня над российскими регионами, в том числе Белгородской областью, было сбито 123 беспилотника. При ударе в белгородском хуторе Масычево пострадала женщина, сообщал региональный оперштаб.