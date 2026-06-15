Силы ПВО за ночь сбили над Россией 123 БПЛА

В течение ночи средства ПВО перехватили и уничтожили 123 беспилотника самолетного типа над российскими регионами, сообщило Минобороны РФ. По его данным, БПЛА сбили над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской и Тульской областями, Московским регионом, Крымом, Краснодарским краем и над акваториями Азовского и Черного морей.

В Тульской области уничтожили 16 беспилотников. При атаке погибли три человека. В Калужской области сбили два дрона над Боровским и Перемышльским муниципальными округами, никто не пострадал. В Ростовской области БПЛА уничтожены в городе Таганрог, Миллеровском и Азовском районах, обошлось без жертв и последствий на земле. Власти других регионов ночные атаки пока никак не прокомментировали.