Краевые медучреждения на Алтае освобождают от уплаты налога на имущество

В Алтайском крае могут освободить региональные государственные учреждения здравоохранения от уплаты налога на имущество за 2026—2028 годы. Соответствующий законопроект внесен в краевое законодательное собрание.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«В целях поддержки организаций здравоохранения настоящим проектом закона предлагается освободить от уплаты налога на имущество организаций краевые государственные учреждения здравоохранения, финансовое обеспечение деятельности которых осуществляется за счет средств краевого бюджета и (или) за счет средств бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования»,— говорится в пояснительной записке.

Законопроект внесен фракцией «Единой России». По данным разработчиков, сумма выпадающих доходов составит за налоговый период 2026 года 295 млн руб. За 2027—2028 годы — 400 млн руб. ежегодно. По словам вице-спикера заксобрания Дениса Голобородько, бюджетные средства на содержание медицинских учреждений уже выделяются, а налог на имущество фактически возвращается обратно, и «чтобы не усложнять эту процедуру, предлагаем полностью освободить медицину от такого налога».

Законопроект будет рассмотрен на сессии краевого парламента 17 июня.

Валерий Лавский