Филиппины запросили первую личную встречу Маркоса-младшего с Путиным

Филиппины запросили двустороннюю встречу президента Фердинанда Маркоса-младшего с президентом России Владимиром Путиным на саммите Россия—АСЕАН в Казани. Об этом заявил «Известиям» филиппинский посол Игорь Байлен.

По словам дипломата, две страны не планируют подписывать какие-либо соглашения на саммите, а сама встреча будет короткой. «Я думаю, это будет их первая встреча. Помимо саммита АСЕАН—Россия, они, конечно, смогут обсудить определенный прогресс в двустороннем диалоге между Филиппинами и Россией»,— добавил господин Байлен.

Пятый саммит Россия—АСЕАН пройдет с 17 по 19 июня. У господина Путина на полях саммита запланирован «целый марафон» двусторонних переговоров, говорили в Кремле.

Фердинанд Маркос-младший пришел к власти по итогам выборов летом 2022 года. В том же году он говорил, что ведутся переговоры с Россией о покупке топлива и других «ключевых товаров». Этой весной Маркос-младший снова заявил, что Филиппины готовы рассмотреть возможность закупки нефти у России.