Перераспределены полномочия в руководстве Новосибирской области

Новосибирский губернатор Андрей Травников перераспределил полномочия первого вице-губернатора после ликвидации этой должности. Новый круг обязанностей стал известен в ходе оперативного совещания у главы региона, состоявшегося 15 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Травников

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Андрей Травников

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Как сообщил господин Травников, первый заместитель председателя правительства Владимир Знатков будет координировать взаимодействие вице-губернаторов и других вице-премьеров. Кроме того, он будет отвечать за взаимодействие исполнительной власти региона с законодательным собранием.

Новые полномочия получили вице-губернаторы Валентина Дудникова (будет курировать работу министерства цифрового развития и связи), Ирина Мануйлова (работу министерства культуры и областной инспекции по охране культурного наследия), Евгений Прохоренко (возглавит администрацию губернатора и правительства и обеспечение информбезопасности) и Константин Хальзов (курирование загсов).

Согласно решению губернатора, информационную политику будет курировать заместитель председателя правительства — министр региональной политики Роман Бурдин, а управления государственной архивной службы и по обеспечению деятельности мировых судей — вице-премьер — министр юстиции Татьяна Деркач.

Как писал «Ъ-Сибирь», пост первого вице-губернатора занимал Юрий Петухов. В июне он был задержан в Москве сотрудниками ФСБ с наркотиками и помещен в СИЗО №7 «Капотня». В отношении Петухова возбуждено уголовное дело по ст. 228 УК РФ.

Валерий Лавский