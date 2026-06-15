Швеция обыграла Тунис на ЧМ-2026 со счетом 5:1

Сборная Швеции победила в матче с командой Туниса со счетом 5:1 на чемпионате мира по футболу. Встреча прошла на стадионе «ББВА» в мексиканской Гуадалупе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Matias Delacroix, AP Фото: Matias Delacroix, AP

На седьмой минуте за команду Швеции отличился Ясин Айяри. Второй гол забил Александр Исак (30’). За Тунис единственный мяч забил Омар Рекик (43’). Также отличились Виктор Дьекереш (59’) и Маттиас Сванберг (84’) из сборной Швеции. Последний гол в матче снова забил Ясин Айяри на 90+6-й минуте.

По итогам встречи положение в группе F: Швеция (3 очка), Нидерланды (1), Япония (1), Тунис (0). До этого в группе прошел матч Японии и Нидерландов, закончившийся ничьей. Чемпионат мира по футболу проходит в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля.