NYT: Трамп отметил помощь Путина и Си Цзиньпина в переговорах с Ираном

Президент США Дональд Трамп сообщил, что российский президент Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин помогли в достижении мирной сделки с Ираном. Об этом господин Трамп сказал The New York Times.

Премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху господин Трамп, напротив, подверг критике. «Он очень сложный парень и, честно говоря, он должен быть нам очень благодарен за это. Потому что если бы у Ирана было ядерное оружие, Израиля не существовало бы уже через два часа»,— сказал американский президент.

14 июня армия Израиля нанесла удары по Бейруту. По информации агентства Fars, после этого представители Ирана отменили переговоры с США, однако американский президент смог убедить их вернуться к переговорам.

Дональд Трамп объявил о достижении сделки с Ираном ночью 15 июня. После официального подписания соглашения 19 июня в Швейцарии Тегеран и Вашингтон будут в течение 60 дней вести переговоры по оставшимся спорным вопросам, сообщил замминистра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади. 12 июня иранское агентство Mehr опубликовало проект текста меморандума из 14 пунктов.