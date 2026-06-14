Домодедово и Жуковский возобновили работу

Московские аэропорты Жуковский и Домодедово возобновили работу в штатном режиме. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

По данным агентства, Жуковский не принимал и не выпускал самолеты с 8:43 мск. С этого же времени Домодедово работал по согласованию. Из-за ограничениях в небе столицы «Аэрофлот» предупреждал пассажиров об изменениях в расписании.

Кроме того, работу возобновил аэропорт Краснодара. В авиагавани ограничения вводились дважды за день — около 16:40 мск и 20:50 мск.